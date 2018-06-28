Москалькова прибыла в Салехард для встречи с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла 28 июня в Салехард, где планирует встретиться с заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Встреча пройдет без украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, поскольку та ни с кем не согласовала свой визит.

Посетивший Сенцова накануне уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак рассказал, что жалоб со стороны заключенного нет и чувствует он себя прекрасно.

Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием «отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ». Спустя две недели он согласился на «поддерживающую терапию» и теперь его состояние контролируют врачи.

По словам Москальковой, заключенный два раза в день получает дополнительное питание через капельницу с необходимыми витаминами.

В 2015 году Сенцов был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Виновным он себя не считает.

О посещении омбудсменами заключенных на территориях России и Украины президенты двух стран договорились 9 июня. Москалькова 26 июня в Киеве посетила держанных на Украине моряков российского судна «Норд».