«Территория смыслов» открылась во Владимирской области. Всероссийский молодежный форум расположился у озера Запольское. Участников поздравили губернатор Владимирской области Светлана Орлова и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

В этом году площадка примет шесть тематических смен: «Развитие студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика» и «Молодежная команда страны».

Участниками станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны.