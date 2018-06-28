Прямой эфир

Пожар на складах в Алма-Ате локализован на площади 17 тыс. кв. м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар, вспыхнувший в складских помещениях в казахстанском городе Алма-Ате, локализован, площадь возгорания увеличилась с 3 тыс. кв. м до 17 тыс. кв. м. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Возгорание началось в 6:03 (3:03 мск) в микрорайоне Кайрат. К тушению привлечены 75 человек и 20 единиц техники, а также противопожарный вертолет.

«На данный момент произведено уже 35 сбросов воды, по 3 т каждый», — цитирует Иманкулова агентство «Интерфакс».

Всего огнем охвачено девять ангаров из 13. Тушение затруднено из-за сильного задымления, быстрого распространения огня и отсутствия источников водоснабжения на территории объекта — вода подвозится с водоемов, которые находятся в 3 км от микрорайона, сообщает «РИА Новости».  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На нефтеперерабатывающем заводе в Иране произошел пожар
МЧС уточнило детали пожара в московском «Атриуме»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017