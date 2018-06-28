Пожар на складах в Алма-Ате локализован на площади 17 тыс. кв. м

Пожар, вспыхнувший в складских помещениях в казахстанском городе Алма-Ате, локализован, площадь возгорания увеличилась с 3 тыс. кв. м до 17 тыс. кв. м. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Возгорание началось в 6:03 (3:03 мск) в микрорайоне Кайрат. К тушению привлечены 75 человек и 20 единиц техники, а также противопожарный вертолет.

«На данный момент произведено уже 35 сбросов воды, по 3 т каждый», — цитирует Иманкулова агентство «Интерфакс».

Всего огнем охвачено девять ангаров из 13. Тушение затруднено из-за сильного задымления, быстрого распространения огня и отсутствия источников водоснабжения на территории объекта — вода подвозится с водоемов, которые находятся в 3 км от микрорайона, сообщает «РИА Новости».