Посуда с антипригарным покрытием может вызывать рак

Что удобно, не всегда безопасно! Антипригарная посуда и водостойкая одежда могут вызвать рак. Американские ученые выяснили: всё дело в перфтороктановой кислоте. Вещество входит в состав огнеупорных материалов и крайне опасно для человека. Кислота увеличивает риск развития рака печени и поджелудочной железы. Женщинам грозит бесплодием.

Опасаться стоит посуды с поврежденным антипригарным покрытием. Токсичное вещество может попасть в организм вместе с едой. Кислота накапливается и медленно начинает губить здоровье.