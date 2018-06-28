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Совфед рассматривает вопрос увеличения зарплаты общественным защитникам

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Совет Федерации принял решение проработать вопрос об увеличении вознаграждения адвокатам, которые назначаются гражданам, не способным оплатить юридическую помощь. Об этом говорится в постановлении верхней палаты парламента.

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«Проработать вопрос об увеличении размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда», — постановил Совет Федерации.

В Федеральной палате адвокатов называют намерение увеличить зарплату общественным защитникам давно назревшим вопросом.

«Важно, чтобы решение об увеличении оплаты было не формальным и не просто индексом к инфляции — важно в разы увеличить оплату квалифицированного труда защитников по уголовным делам. Адвокаты выполняют конституционно значимую функцию, защищая нарушенные права людей, и оплата такого тяжелого интеллектуального и высоко стрессового труда не должна быть унизительной», — цитирует РБК статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов, партнера Pen&Paper Константина Добрынина.

Общественные защитники получают 550 руб. в день. В Федеральной палате адвокатов предлагают увеличить ее до 3 тыс. рублей в день, уточняет «РИА Новости».

В апреле президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об увеличении зарплаты общественным защитникам после обращения к нему Федеральной палаты адвокатов. 20 июня первый вице-премьер и глава Министерства финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, заявил о готовности ведомства увеличить расходы на оплату их труда.

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