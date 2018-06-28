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ВВС США получит новую ракету класса «воздух-земля»

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Армия США вскоре получит на вооружение новейшую ракету класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), произведенную компанией Lockheed Martin. Об этом пишет портал Defense News.

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Новая ракета заменит уже устаревшие ракеты того же класса AGM-114 «Хеллфаер». JAGM успешно прошла двухлетние испытания. Ее оснастили обновленной системой самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками. Они позволяют JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам.

Как сообщает «РИА Новости», Lockheed Martin поставит американской армии более 2,6 тыс. ракет JAGM с 2019 года.

Ранее стало известно, что в США опасаются использования Россией и Китаем средств радиоэлектронной борьбы в случае военного конфликта. В пособии американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций говорится, что сигналы системы глобального позиционирования США недостаточно сильные, поэтому их можно легко заглушить.

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