Прямой эфир

Алтайские депутаты предлагают отстреливать серых ворон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект об отстреле серой вороны обсуждали депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Инициатива принадлежит замглавы аграрного комитета Юрию Астанчику. Он уверен, что вороны наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Поэтому их необходимо включить в число охотничьих ресурсов.

Впрочем, идею отстреливать ворон поддержали далеко не все депутаты. Так, по словам лидера фракции ЛДПР Владимира Семенова, которые приводит altapress.ru, на реализацию инициативы необходимы средства.

Глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев в этой связи заметил, что охотнику понадобятся как минимум патроны. А еще один законодатель Алексей Найден заметил, что раньше патроны выдавали в обмен на лапки.

Пока окончательного решения по законопроекту об отстреле ворон не принято. Глава заксобрания Александр Романенко уточнил, что инициатива будет реализовываться «в рамках уже существующих норм».

Портал iz.ru 25 июня сообщал о том, что в Новгородской области объявлена охота на волков. Отстрел продлится до конца 2019 года, поскольку хищники стали представлять опасность для местного населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Охота на кабанов объявлена в Новгородской области из-за АЧС
Лисиц отстреливают в Новгородской области из-за опасности для детей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017