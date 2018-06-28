Алтайские депутаты предлагают отстреливать серых ворон

Законопроект об отстреле серой вороны обсуждали депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Инициатива принадлежит замглавы аграрного комитета Юрию Астанчику. Он уверен, что вороны наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Поэтому их необходимо включить в число охотничьих ресурсов.

Впрочем, идею отстреливать ворон поддержали далеко не все депутаты. Так, по словам лидера фракции ЛДПР Владимира Семенова, которые приводит altapress.ru, на реализацию инициативы необходимы средства.

Глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев в этой связи заметил, что охотнику понадобятся как минимум патроны. А еще один законодатель Алексей Найден заметил, что раньше патроны выдавали в обмен на лапки.

Пока окончательного решения по законопроекту об отстреле ворон не принято. Глава заксобрания Александр Романенко уточнил, что инициатива будет реализовываться «в рамках уже существующих норм».

Портал iz.ru 25 июня сообщал о том, что в Новгородской области объявлена охота на волков. Отстрел продлится до конца 2019 года, поскольку хищники стали представлять опасность для местного населения.