Прямой эфир

Мадуро назвал Пенса «ядовитой гадюкой»

0
Фото: REUTERS/Miraflores Palace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майкла Пенса «ядовитой гадюкой» на фоне высказываний последнего о «жесткой диктатуре» в Венесуэле.

«Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее. Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились», — цитирует венесуэльского лидера агентство ТАСС.

Мадуро заявил, что не позволит американским властям сменить власть в Венесуэле и свергнуть его. Он заявил, что истинной целью Вашингтона является не установление демократии в Боливарианской Республике, а желание завладеть ее нефтяными запасами и другими полезными ископаемыми. Именно поэтому, уверен Мадуро, США развернули против Венесуэлы экономическую борьбу.

28 июня во время посещения центра размещения венесуэльских мигрантов в бразильском городе Манаус Пенс заявил, что Мадуро установил в стране жесткую диктатуру, которая ослабила экономику и стала причиной миграций. Обратившись к присутствующим, вице-президент США пообещал, что Вашингтон поможет восстановить в Венесуэле демократию.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых действующий лидер был избран на новый срок. Американский лидер Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, а Мадуро поручил выслать диппредставителей США по подозрению в сговоре против правительства. В ответ на это Вашингтон выдворил двух венесуэльских дипломатов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС ввел санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы
Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24 500% в годовом исчислении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017