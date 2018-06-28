Мадуро назвал Пенса «ядовитой гадюкой»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майкла Пенса «ядовитой гадюкой» на фоне высказываний последнего о «жесткой диктатуре» в Венесуэле.

«Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее. Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились», — цитирует венесуэльского лидера агентство ТАСС.

Мадуро заявил, что не позволит американским властям сменить власть в Венесуэле и свергнуть его. Он заявил, что истинной целью Вашингтона является не установление демократии в Боливарианской Республике, а желание завладеть ее нефтяными запасами и другими полезными ископаемыми. Именно поэтому, уверен Мадуро, США развернули против Венесуэлы экономическую борьбу.

28 июня во время посещения центра размещения венесуэльских мигрантов в бразильском городе Манаус Пенс заявил, что Мадуро установил в стране жесткую диктатуру, которая ослабила экономику и стала причиной миграций. Обратившись к присутствующим, вице-президент США пообещал, что Вашингтон поможет восстановить в Венесуэле демократию.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых действующий лидер был избран на новый срок. Американский лидер Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, а Мадуро поручил выслать диппредставителей США по подозрению в сговоре против правительства. В ответ на это Вашингтон выдворил двух венесуэльских дипломатов.