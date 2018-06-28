Экс-президент Fox News будет курировать в Белом доме информационную политику

Курировать информационно-пропагандистскую политику политику администрации президента США Дональда Трампа будет экс-президент Fox News Билл Шайн, сообщает CNN.

Официально должность Шайна будет называться «заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома, отвечающий за коммуникации».

Шайну Трамп неоднократно предлагал стать директором по коммуникациям в аппарате Белого дома, сообщает ТАСС.

54-летний Шайн был уволен из Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом о домогательствах. Его обвиняли в поощрении и нежелании вмешаться в преступные действия экс-гендиректора телеканала Роджера Эйлса.

1 марта директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс подала в отставку. В этой должности она проработала менее полугода. Хикс заменила финансиста Энтони Скарамуччи, который проработал на посту директора по коммуникациям всего 10 дней.