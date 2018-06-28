Мэй призвала участников саммита ЕС к жесткости в отношении России

Жесткую линию в отношении России призвала вести премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает агентство Press Association.

Мэй надеется, что лидеры 28 стран ЕС поддержат продление антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Лидеры 28 стран Евросоюза встретятся 28–29 июня в Брюсселе. На саммите также будет затрагиваться ситуация с расследованием крушения «Боинга» на Украине в июле 2014 года и борьба с пропагандой, которую якобы ведет Москва.

С 2014 года ЕС поэтапно вводит в отношении России ограничительные меры из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в ответ на недружественные меры со стороны США и других стран. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции. Антисанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, например, лекарства.