Прямой эфир

Мэй призвала участников саммита ЕС к жесткости в отношении России

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жесткую линию в отношении России призвала вести премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает агентство Press Association.

Мэй надеется, что лидеры 28 стран ЕС поддержат продление антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Лидеры 28 стран Евросоюза встретятся 28–29 июня в Брюсселе. На саммите также будет затрагиваться ситуация с расследованием крушения «Боинга» на Украине в июле 2014 года и борьба с пропагандой, которую якобы ведет Москва.

С 2014 года ЕС поэтапно вводит в отношении России ограничительные меры из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в ответ на недружественные меры со стороны США и других стран. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции. Антисанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, например, лекарства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Словакии призвал пересмотреть санкции против РФ
Премьер Италии выступил против автоматического продления санкций против РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017