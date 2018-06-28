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МАК назвал точную причину крушения Ми-8 в Хабаровске

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Фото:ТАСС/Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю
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Эксперты установили причину крушения вертолета Ми-8, которое произошло в апреле в Хабаровске. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), вертолет врезался в вышку широковещательной радиостанции.

Согласно документам, судно столкнулось с вышкой при заходе на посадку в «условиях ухудшенной видимости из-за выпадения ливневых осадков в виде дождя и снега». Отмечается, что экипаж не смог принять своевременное решение о переходе на полет по приборам и не использовал возможностей системы раннего предупреждения приближения к земле, сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», выполнявший тренировочный полет, упал 11 апреля в 11:30 (4:30 мск). В результате погибли шесть человек, находившиеся на борту. Ранее среди возможных причин крушения назывались техническая неисправность, непогода и ошибка экипажа в условиях отказа техники. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело

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