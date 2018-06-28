Прямой эфир

Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-воздушные силы Германии нуждаются в модернизации и, как следствие, финансировании, поскольку им не хватает самолетов, сообщил начальник штаба ВВС генерал-лейтенант Инго Герхартц в среду, 27 июня.

«Люфтваффе (ВВС Германии. — Ред.) находится на низком уровне», — цитирует его Reuters.

По его словам, часть самолетов не могут летать, потому что не хватает запчастей. Срок же ремонта самолетов Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что является, с его точки зрения, неприемлемым.

2 мая сообщалось, что большинство из 128 состоящих на вооружении Германии многоцелевых истребителей Eurofighter непригодны для участия в военных операциях НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минобороны Португалии рассказал о зацикленности НАТО на России
НАТО одобрило новую стратегию по авиации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017