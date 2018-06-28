Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка

Военно-воздушные силы Германии нуждаются в модернизации и, как следствие, финансировании, поскольку им не хватает самолетов, сообщил начальник штаба ВВС генерал-лейтенант Инго Герхартц в среду, 27 июня.

«Люфтваффе (ВВС Германии. — Ред.) находится на низком уровне», — цитирует его Reuters.

По его словам, часть самолетов не могут летать, потому что не хватает запчастей. Срок же ремонта самолетов Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что является, с его точки зрения, неприемлемым.

2 мая сообщалось, что большинство из 128 состоящих на вооружении Германии многоцелевых истребителей Eurofighter непригодны для участия в военных операциях НАТО.