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В Чечне продолжают устраивать детские бои без правил

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Чечне продолжают проводиться бои без правил среди мальчиков. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, участвуя в боях без правил, дети воспитывают силу воли, приобщаются к спорту, становятся патриотами.

«Конечно [такие соревнования проходят]. Надо с детства воспитывать дух, патриотизм, силу воли», — рассказал лидер Чечни.

«Люди, которые подняли шум вокруг этого, просто хотели снова заявить о себе. Нашли фамилию Кадыровых и сделали из этого политику. Мы не нарушали ничьи права. Это был не титульный бой — просто показательный. И объявили показательный бой. Там были отец этого ребенка и я рядом со своим сыном. <…> Я хочу, чтобы мои дети, как и все остальные, были воспитаны в духе ислама, патриотизма, уважения к старшим. <…> Воспитывать ребенка надо начиная с семи дней, в 20 лет уже поздно ему что-то объяснять», — прокомментировал Кадыров.

В конце 2016 года глава Чечни шуткой отреагировал на ситуацию с президентом Союза ММА России Федором Емельяненко, раскритиковавшим турнир по смешанным единоборствам в Грозном с участием детей.

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