Заемщикам расскажут об их кредитоспособности

Узнать собственный скоринговый балл, определяющий кредитоспособность, смогут заемщики при запросе кредитного отчета.

О соответствующих готовящихся поправках в закон «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку.

Финансовые организации ориентируются на скоринговый балл при выдаче займов. Благодаря знанию своего балла заемщик сможет обратиться в тот банк, который ему даст кредит на подходящих условиях.

Банки тоже в выгоде: меньше отклоненных заявок и, соответственно, работы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заемщики получат доступ к своим скоринговым баллам