Прямой эфир

Заемщикам расскажут об их кредитоспособности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Узнать собственный скоринговый балл, определяющий кредитоспособность, смогут заемщики при запросе кредитного отчета.

О соответствующих готовящихся поправках в закон «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку.

Финансовые организации ориентируются на скоринговый балл при выдаче займов. Благодаря знанию своего балла заемщик сможет обратиться в тот банк, который ему даст кредит на подходящих условиях.

Банки тоже в выгоде: меньше отклоненных заявок и, соответственно, работы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заемщики получат доступ к своим скоринговым баллам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центробанк заявил об улучшении делового климата в стране
Центробанк и Минэкономразвития выведут малый бизнес на биржу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017