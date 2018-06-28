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В России удивлены игнорированием ООН нарушений США резолюции по Ирану

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Россия удивлена отсутствием в докладе генсека организации Антониу Гутерриша по резолюции 2231 по иранской ядерной сделке обвинений в адрес США в нарушении договоренности. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Учитывая значимость односторонних действий США для СВПД, мы были крайне удивлены тем, что эта ситуация отмечена в докладе лишь мимоходом», — заявил постпред на заседании Совета Безопасности ООН.

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Небензя назвал непостижимым неупоминание в документе восстановления Вашингтоном санкций, что является «прямым нарушением не только его обязательств по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. — Ред.), но и самой резолюции 2231».

При этом, подчеркнул постпред, доклад свидетельствует о выполнении Ираном своих обязательств по ядерной сделке, так как ни одно из обвинений в якобы нарушении условий не подтверждено в силу отсутствия доказательств.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и возобновлении санкций против этой страны. В ответ Иран пригрозил повысить обогащение урана до 20% в случае расторжения договора. 27 июня Тегеран запустил завод по производству уранового концентрата.

Сделка была подписана в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Она обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

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