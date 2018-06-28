В Новгородской области открылся проект дополнительного образования

В Новгородской области запустили уникальный проект по дополнительному образованию для детей и молодежи формата «Место. Валдай».

«Здесь есть абсолютно все возможности, чтобы развиваться — и в рисовании, и в чтении, и в гончарном деле. А самое главное — здесь ребята смогут изучать ремесла, которыми всегда славился Валдай», — заявил на открытии полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Кроме традиционных ремесел, здесь можно обучиться робототехнике и 3D-моделированию, и при этом все кружки бесплатны. Одновременно здесь могут обучаться 300 человек, что вполне достаточно для города с 14 тыс. населения, из которых 2 тыс. составляют дети.

Все работники центра — местные жители, в основном молодежь.

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Неземное притяжение Валдая