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Российскую Instagram-модель арестовали в Белоруссии за ввоз наркотиков

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российскую модель задержали на границе с Польшей за попытку провести наркотики на территорию Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Белоруссии Дмитрий Иванюк.

По его словам, в ручной клади россиянки 1992 года рождения было обнаружено более 1 г марихуаны.

«При задержании у обвиняемой были отобраны образцы биосред, в результате исследования которых было обнаружено содержание в ее организме наркотических веществ», — цитирует Иванюка сайт УСК по Брестской области.

Девушка арестована, в ее отношении возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении наркотических веществ.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, задержанной является Instagram-модель Мария Хрестина.

В начале июня россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы за ввоз в Белоруссию гашиша.

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