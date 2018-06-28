Российскую Instagram-модель арестовали в Белоруссии за ввоз наркотиков

Российскую модель задержали на границе с Польшей за попытку провести наркотики на территорию Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Белоруссии Дмитрий Иванюк.

По его словам, в ручной клади россиянки 1992 года рождения было обнаружено более 1 г марихуаны.

«При задержании у обвиняемой были отобраны образцы биосред, в результате исследования которых было обнаружено содержание в ее организме наркотических веществ», — цитирует Иванюка сайт УСК по Брестской области.

Девушка арестована, в ее отношении возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении наркотических веществ.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, задержанной является Instagram-модель Мария Хрестина.

В начале июня россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы за ввоз в Белоруссию гашиша.