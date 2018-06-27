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Швейцарец Джемайли признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Полузащитник команды Швейцарии Блерим Джемайли признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Коста-Рики.

Встреча команд группы Е состоялась 27 июня в Нижнем Новгороде. Швейцарцы сыграли с Коста-Рикой вничью — 2:2, один из мячей забил Джемайли.

Результатом встречи швейцарцы обеспечили себе выход в плей-офф. В 1/8 финала мундиаля они сразятся с победителем группы F — сборной Швеции, игра состоится 3 июля в Санкт-Петербурге.

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