Швейцарец Джемайли признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой

Полузащитник команды Швейцарии Блерим Джемайли признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Коста-Рики.

Встреча команд группы Е состоялась 27 июня в Нижнем Новгороде. Швейцарцы сыграли с Коста-Рикой вничью — 2:2, один из мячей забил Джемайли.

Результатом встречи швейцарцы обеспечили себе выход в плей-офф. В 1/8 финала мундиаля они сразятся с победителем группы F — сборной Швеции, игра состоится 3 июля в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter