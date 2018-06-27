Возбуждено дело по факту смерти подростка в уральском лагере

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка в лагере Миасса. Тело мальчика нашли вечером 25 июня. Сотрудников учреждения подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что у воспитанника детского дома (по другой информации, он находился под опекой) случился эпилептический приступ во время игры с друзьями. Согласно результатам доследственной проверки, ребенок умер по другой причине, передает ИА «Урал-пресс-информ».

Известно, что этот лагерь работает круглый год. Такой случай в учреждении произошел впервые с начала 1990-х годов.