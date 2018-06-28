Кадыров объяснил свою приверженность бессрочному правлению президента

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил свое предложение отменить сроки, ограничивающие время правления президента, тем, что «второго Путина у нас нет». Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Если граждане России хотят видеть развитие государства, чтобы нас не уничтожили наши «друзья», то второго Путина у нас нет. Как бы мы ни игрались в политику, нам нужен президент Путин», — заявил глава региона, пояснив, что под словом «мы» он имеет в виду государство и общество.

В частности, Кадыров отметил дальновидность и мудрость российского лидера, а также его достижения в политике, безопасности и экономике. «Россия как государство сегодня не только существует, но идет вперед благодаря Путину», — заключил глава Чечни.

Он подчеркнул, что сейчас на РФ каждый день совершаются нападки со стороны самых сильных государств и Владимиру Путину удается удерживать ситуацию. Кадыров признался, что предложил внести такие изменения в законодательство, чтобы «спасти государство», «сделать его еще сильнее». И, по мнению политика, «народ не отпустит» Владимира Путина.

«Владимир Путин мне нужен потому, что он спас мой народ, восстановил республику, покончил с войной. Мы благодарны ему. Не только я — большинство россиян хотят этого. Люди должны с открытыми глазами говорить правду», — заявил Кадыров.

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«Второго Путина у нас нет»