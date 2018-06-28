Прямой эфир

Кадыров объяснил свою приверженность бессрочному правлению президента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил свое предложение отменить сроки, ограничивающие время правления президента, тем, что «второго Путина у нас нет». Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Если граждане России хотят видеть развитие государства, чтобы нас не уничтожили наши «друзья», то второго Путина у нас нет. Как бы мы ни игрались в политику, нам нужен президент Путин», — заявил глава региона, пояснив, что под словом «мы» он имеет в виду государство и общество.

В частности, Кадыров отметил дальновидность и мудрость российского лидера, а также его достижения в политике, безопасности и экономике. «Россия как государство сегодня не только существует, но идет вперед благодаря Путину», — заключил глава Чечни.

Он подчеркнул, что сейчас на РФ каждый день совершаются нападки со стороны самых сильных государств и Владимиру Путину удается удерживать ситуацию. Кадыров признался, что предложил внести такие изменения в законодательство, чтобы «спасти государство», «сделать его еще сильнее». И, по мнению политика, «народ не отпустит» Владимира Путина.

«Владимир Путин мне нужен потому, что он спас мой народ, восстановил республику, покончил с войной. Мы благодарны ему. Не только я — большинство россиян хотят этого. Люди должны с открытыми глазами говорить правду», — заявил Кадыров.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Второго Путина у нас нет»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадыров сообщил о выполнении майских указов Путина от 2012 года
Кадыров назначил главой правительства Чечни Муслима Хучиева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017