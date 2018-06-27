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Энергетики облагородили дворы и улицы Нижневартовска

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На улицах пятого микрорайона Нижневартовска завершаются работы по устройству освещения пешеходных проходов и проездов. В общей сложности на улицах появится 106 фонарей.

Как рассказал начальник службы по эксплуатации электрооборудования ЗАО «Горсвет» Валерий Хандожко, в основном городской микрорайон будут освещать натриевые светильники, на высоких опорах будет произведен монтаж светодиодных. На данный момент все работы практически завершены. Готовность составляет 80%.

Подрядчик предполагает завершить все работы к 30 июня. Сдача объемов и включение освещения запланированы на 15 июля, сообщает ИА «Ура.ру».

В общей сложности в пятом городском микрорайоне появится 106 фонарей. Благодаря им пешеходы и водители смогут безопасно передвигаться в темное время суток.

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