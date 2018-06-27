Прямой эфир

Масштабная подготовка энергообъектов к зиме началась в Салехарде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ямальские энергетики начали масштабную подготовку энергообъектов к зимнему сезону в Салехарде. До сентября планируется восстановить десятки километров сетей. Об этом сообщает пресс-служба «Ямалкоммунэнерго».

С июня по сентябрь 2018 года планируется провести капитальный ремонт 31 воздушной линии электропередачи. В общей сложности будет восстановлено 17 км сетей. Также будет проведена реконструкция шести трансформаторных подстанций и капитальный ремонт трех таких же объектов, сообщает ИА «Ура.ру».

Планово-предупредительный ремонт затронет 16 ЛЭП протяженностью около 11,5 км. Будет отремонтировано 13 трансформаторных подстанций и три распределительных пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ямальские энергетики заменят километры сетей за летний сезон
Около 200 фактов кражи электричества обнаружили в Белгородской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017