Масштабная подготовка энергообъектов к зиме началась в Салехарде

Ямальские энергетики начали масштабную подготовку энергообъектов к зимнему сезону в Салехарде. До сентября планируется восстановить десятки километров сетей. Об этом сообщает пресс-служба «Ямалкоммунэнерго».

С июня по сентябрь 2018 года планируется провести капитальный ремонт 31 воздушной линии электропередачи. В общей сложности будет восстановлено 17 км сетей. Также будет проведена реконструкция шести трансформаторных подстанций и капитальный ремонт трех таких же объектов, сообщает ИА «Ура.ру».

Планово-предупредительный ремонт затронет 16 ЛЭП протяженностью около 11,5 км. Будет отремонтировано 13 трансформаторных подстанций и три распределительных пункта.