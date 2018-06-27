Адвокат опроверг сообщения о попытках самоубийства Родченкова

Информация о попытке самоубийства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) является выдумкой. С таким заявлением выступил его адвокат Джим Уолден.

Он подчеркнул, что Родченков «доволен и здоров». В настоящий момент он работает с антидопинговыми и следственными органами над «раскрытием коррупции в России», сообщает «РИА Новости».

Уолден добавил, что появившаяся в СМИ информация является попыткой дискредитировать информатора WADA, что говорит о признании Россией своей вины.

27 июня телеканал RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова сообщил, что Григорий Родченков попытался покончить жизнь самоубийством, после чего был доставлен в психиатрическую больницу.

Аналогичная новость выходила 19 июня на сайте «Панорама», специализирующемся на сатире и распространяющем фейковые новости. Редакторы порталы писали о «попытке суицида» Родченкова после победы сборной России над командой Египта на чемпионате мира по футболу.

Позднее RT сообщил, что информация о попытке самоубийства Родченкова не подтвердилась. Телеканал принес извинения перед читателями за распространение фейковой информации.