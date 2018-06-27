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Ставропольский клип получил награду на всероссийском конкурсе

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Ставропольский клип занял первое место на всероссийском конкурсе «Клипфест». Песню «Позитивный мир» исполнил мальчик Леонид Лукьянов. Работа победила в номинации «Лучшая мужская роль».

Режиссер работы — Артур Мнацаканян, Эля Снеговская написала слова песни, автор музыки — Игорь Малецкий, передает NewsTracker

Ранее сотрудники московского управления Следственного комитета записали клип в поддержку российской сборной по футболу. Ролик размещен в официальном YouTube-канале СК.

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