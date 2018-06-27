Ставропольский клип получил награду на всероссийском конкурсе
Ставропольский клип занял первое место на всероссийском конкурсе «Клипфест». Песню «Позитивный мир» исполнил мальчик Леонид Лукьянов. Работа победила в номинации «Лучшая мужская роль».
Режиссер работы — Артур Мнацаканян, Эля Снеговская написала слова песни, автор музыки — Игорь Малецкий, передает NewsTracker.
Ранее сотрудники московского управления Следственного комитета записали клип в поддержку российской сборной по футболу. Ролик размещен в официальном YouTube-канале СК.