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Решение по делу об инсталляции в Пскове примут в июле

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Суд в Пскове рассмотрит дело об инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой назначено на 3 июля. Об этом сообщил председатель совета Псковского областного отделения Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрей Лебедев.

К администрации Пскова в качестве соответчика добавилась администрация Псковской области, поскольку объект региональный. На заседании 27 июня выступил представитель Театрально-концертной дирекции, установившей надпись в 2016 году, передает Псковская Лента Новостей

Как писал портал iz.ru, суд приостановил монтаж инсталляции «Россия начинается здесь», которую весной временно убирали из-за разлива реки. ВООПИиК увидело нарушение закона в существовании известного объекта. Напомним, световая конструкция появилась на берегу реки Великой в 2017 году.

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