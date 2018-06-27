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Достигнута договоренность о дате и месте встречи Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин согласовал время и место проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом в ходе переговоров в Москве с его помощником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что стороны уже давно обсуждали по закрытым каналам организацию встречи.

«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения», — приводит «РИА Новости» заявление Ушакова. Представитель Кремля добавил, что о деталях организации встречи будет объявлено 28 июня.

Информацию о согласовании места и даты встречи также подтвердил сам помощник Трампа. «Завтра, 28 июня, будет сделано официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени», — приводит ТАСС комментарий Болтона.

Заявленные темы саммита

Представитель Белого дома отметил совпадение мнений Трампа и Путина о необходимости обсудить общие проблемы и выявить области для сотрудничества. «Двусторонние отношения между РФ и США важны. Это также влияет на стабильность во всем мире», — пояснил Болтон.

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Он отметил, что у сторон накопилось уже очень много предложений, которые позволят выйти на достижение конкретных договоренностей и результатов. Кроме того, помощник Трампа заявил, что на саммите будет поднята тема приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. «Я думаю, что этот вопрос будет подниматься между президентами», — сообщил участник переговоров.

Помощник президента Ушаков рассказал, что Путин и Болтон обсудили целый ряд вопросов, в том числе ядерное разоружение, кризисы в Сирии, на Украине и в КНДР, а также выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Ранее в СМИ появилась информация о двух возможных площадках для российско-американского саммита — Вене и Хельсинки. При этом президент Финляндии Саули Ниинистё выразил готовность организовать мероприятие. До этого лидеры России и США встречались дважды: в ходе саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре.

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