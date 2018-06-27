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В Североморске-1 открыли отремонтированный взлетно-посадочный комплекс

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На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 введен в эксплуатацию взлетно-посадочный комплекс. Там проводилась реконструкция, сообщает Министерство обороны РФ.

С аэродрома начались плановые полёты авиации флота. Отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов Вооруженных Сил России, в том числе тяжелые военно-транспортные самолеты. Об этом пишет ИА «Би-порт».

На днях жители японского острова Окинава провели в море акцию протеста против планов возведения там нового аэродрома для американской военной базы. Они подплыли к месту строительства близ поселка Хэноко примерно на 70 байдарках и надувных лодках.

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