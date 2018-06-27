Дерипаска выиграл суд у Потанина и Абрамовича

Сделка по продаже 2,1% акций «Норильского никеля» компании Whiteleave Владимира Потанина признана недействительной. Соответствующее решение принял Высокий суд Лондона.

Crispian Investment Романа Абрамовича решила продать свой пакет акций компании «Интеррос» Владимира Потанина. Против выступил совладелец En+ Олег Дерипаска.

Суд пришел к выводу, что подконтрольная Потанину компания Bonico не являлась независимой стороной сделки, поэтому она признана недействительной и не имеющий силы, сообщает ТАСС.

Акции «Русала» отреагировали ростом на решение суда. В ходе торгов на Московской бирже они выросли на 3,5% — до 24,47 рубля.

При этом решение Высокого суда Лондона может быть оспорено в течение 21 дня.