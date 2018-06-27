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Пожарные прибыли в ТЦ «Атриум» через четыре минуты после сигнала о пожаре

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Пожарные бригады прибыли на вызов о возгорании в московском торговом центре «Атриум» через четыре минуты после сигнала о пожаре. Об этом сообщил замглавы управления пожарно-спасательных сил МЧС РФ Сергей Смыгалин.

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«Пожарно-спасательные подразделения прибыли через четыре минуты после поступления сигнала о возгорании в ТЦ «Атриум», — цитирует его «РИА Новости».

Он также пояснил, что системы оповещения о возгорании сработали в штатном режиме. В ликвидации пожара были задействованы 18 человек и пять единиц техники.

По данным МЧС, пожар в здании рядом с метро «Курская» удалось потушить в 17:56 мск. Спасатели вывели посетителей и персонал ТЦ на улицу, данных о пострадавших не поступало. Тем не менее очевидцы сообщили, что при возгорании не включилась пожарная тревога.

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