Пожарные прибыли в ТЦ «Атриум» через четыре минуты после сигнала о пожаре

Пожарные бригады прибыли на вызов о возгорании в московском торговом центре «Атриум» через четыре минуты после сигнала о пожаре. Об этом сообщил замглавы управления пожарно-спасательных сил МЧС РФ Сергей Смыгалин.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли через четыре минуты после поступления сигнала о возгорании в ТЦ «Атриум», — цитирует его «РИА Новости».

Он также пояснил, что системы оповещения о возгорании сработали в штатном режиме. В ликвидации пожара были задействованы 18 человек и пять единиц техники.

По данным МЧС, пожар в здании рядом с метро «Курская» удалось потушить в 17:56 мск. Спасатели вывели посетителей и персонал ТЦ на улицу, данных о пострадавших не поступало. Тем не менее очевидцы сообщили, что при возгорании не включилась пожарная тревога.