Модифицированный вирус помог вылечить опухоль мозга

Около 21% пациентов с прогрессирующим раком головного мозга выжили после того, как им вводили вакцину с модифицированным вирусом полиомиелита. Они прожили еще три года в то время, как люди без вакцины умирали спустя меньше одного.

Американские ученые проводили эксперимент с 2012 по 2017 год. Они выбирали пациентов с повторно диагностированной глиобластомой в IV стадии. Результаты работы опубликованы на сайте Медицинского журнала Новой Англии.

По итогам эксперимента 21% получивших вакцину оставался жив в течение трех лет. Два человека, как сообщается, живы до сих пор. У них позже случился рецидив глиобластомы. Врачи боролись с ним тем же способом. Обычно люди, у которых повторно обнаруживают опухоль мозга, умирают спустя не более 20 месяцев.

Особенность вакцины заключалась в том, что в ней содержалась генетически модифицированная форма вируса полиомиелита. Она вводилась в опухоль через хирургически имплантированный катетер. Экспериментальное лекарство провоцирует иммунную систему. В результате та сосредотачивает свою работу на раковых клетках.

Вакцина была разработана в Институте Дьюка по изучению рака (Дарем, Северная Каролина, США). Исследователями отмечается, что она еще нуждается в доработке.