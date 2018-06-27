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Адвокат опроверг слухи о попытках самоубийства Родченкова

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Сообщения о попытке самоубийства информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова не соответствуют действительности, заявил его адвокат Джим Уолден.

По словам юриста, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории «здоров и счастлив». Он продолжает плодотворно работать с правоохранительными органами и профильными структурами, которые борются с применением запрещённых веществ в спорте, сообщает «РИА Новости».

В 2016 году Родченков, сбежавший из РФ в США, рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи. Это послужило поводом для создания специальной следственной комиссии WADA и Международного олимпийского комитета (МОК). По итогам ее работы в употреблении запрещенных препаратов обвинили 43 атлетов. Их пожизненно отстранил от игр, а результаты на олимпиаде аннулировали.

В 2018 году на слушаниях в Спортивном арбитражном суде Родченков не смог подтвердить все свои показания, что позволило полностью восстановить в правах 28 российских спортсменов.

27 июня вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в интервью RT рассказал о попытке самоубийства Родченкова, которая якобы произошла в его квартире в США. Также сообщалось о госпитализации информатора WADA в психоневрологическую клинику в Вашингтоне. Однако позднее телеканал заявил, что эта информация не подтвердилась и принес извинения своей аудитории.

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