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Россия обеспечит Германию кубанскими винами

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Компания «Усадьба Дивноморское» подписала соглашение об экспорте кубанских вин в Германию, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

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По словам главного винодела компании Олега Ничвидюка, в Германии будут продаваться мерло 2014 года, признанное лучшим на выставке в Дюссельдорфе, второе — классический белый сорт шардоне. Вся технологическая цепочка — российская.

«Немецкие потребители получат высококачественное российское вино. Такое вино, которого в мире-то, собственно говоря, нет –— это и морской климат, горный и степной, тот, кто понимает в запахах, думаю, уже выстроятся очереди», — уверяет торговый представитель РФ в Германии Юрий Стеценко.

Ожидается, что в будущем компания расширит экспортную линейку и на немецких прилавках появится сорт марселан и игристое, сделанное по классической технологии.

Краснодарский бизнес на протяжении последних лет инвестировал деньги в развитие виноградарства. В результате этих усилий регион стал безусловным лидером в России. В этом году виноделы планируют заложить еще более 2 тыс. га виноградников, а бизнесмены берут курс на экспорт.

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