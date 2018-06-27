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Линдси Лохан запустит собственное реалити-шоу

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Фото: TASS/BarcroftMedia/Eagle Lee
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Американская актриса и певица Линдси Лохан объявила о запуске собственного реалити-шоу о своей жизни в Европе. Об этом пишет The New York Times.

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Звезда фильмов «Дрянные девчонки» и «Ловушка для родителей» сейчас находится в Греции, где занимается бизнесом: у 31-летней актрисы есть пляжный клуб в Миконосе, и вскоре она откроет второй на Родосе. Также Лохан планирует запустить собственную сеть в Дубае.

«Теперь я активно занимаюсь бизнесом, но я далеко от Америки, поэтому об этом никто не знает. Но мне это и нравится, потому что сейчас я могу сосредоточиться на том, что для меня важно», — приводит слова Лохан телеканал «360».

Реалити шоу артистки, в основе которого будет взят реалити «Правила Вандерпамп» будет показывать канал MTV. Прототип посвящен британской писательнице, актрисе и бизнес-леди Лизе Вандерпамп. Зрители шоу могут видеть, как ей удается управлять модным рестораном в Голливуде. Однако самым популярным в мире реалити-шоу остается «Семейство Кардашьян».

Линдси Лохан, уставшая от пристального внимания папарацци, хочет показать свою настоящую жизнь, где больше нет места алкоголю, наркотикам и неадекватным выходкам. О дате старта съемок и выхода в эфир пока не сообщается.

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