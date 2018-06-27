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Директор торфопредприятия подозревается в хищении в Новгородской области

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Уголовное дело возбуждено в отношении исполнительного директора ОАО «Торфопредприятие Тесово-1» в Новгородской области. Мужчина подозревается в присвоении денежных средство в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год исполнительный директор предприятия, пользуясь своим служебным положением, осуществлял поставку торфа третьим лицам.

Поступавшие от сделок денежные средства он забирал себе в обход бухгалтерии предприятия. Полученные средства подозреваемый тратил по своему усмотрению, сообщает Новгород.ру.

Общая сумма причиненного ущерба составила 300 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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