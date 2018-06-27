Прямой эфир

По мотивам трагедии в Стругах Красных снимут фильм «Межсезонье»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Александр Хант собирает средства на создание фильма «Межсезонье» по мотивам трагических событий со школьниками, произошедших в Стругах Красных в 2016 году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Съемки планируется начать весной 2019 года.

«Это история про двух подростков, мальчика и девочку, которые в знак протеста против запретов родителей убегают из дома с оружием и отправляются в рискованное криминальное путешествие», — говорится на странице проекта на сайте пожертвований Planeta.ru. Уже объявлен кастинг на главные роли, сообщает Псковское агентство информации.

Напомним, 14 ноября 2016 года в поселке Струги Красные сбежавший от родителей молодой человек и его подруга пробрались в дачный дом ее отчима, похитили у него огнестрельное оружие и открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Затем подростки совершили самоубийство.

Как писал в конце мая портал iz.ru, детский художественный фильм снимут в Ижевске на средства, собранные в рамках проекта «Киноуроки в школах». Ученики более ста учреждений Удмуртии будут сдавать макулатуру, чтобы набрать 1 млн рублей. Картина покажет историю успеха воспитанников балетной школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диана Арбенина презентовала новый клип по мотивам трагедии в Пскове
Школьники Удмуртии соберут макулатуру ради съемок фильма о балете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017