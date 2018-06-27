По мотивам трагедии в Стругах Красных снимут фильм «Межсезонье»

Режиссер Александр Хант собирает средства на создание фильма «Межсезонье» по мотивам трагических событий со школьниками, произошедших в Стругах Красных в 2016 году. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Съемки планируется начать весной 2019 года.

«Это история про двух подростков, мальчика и девочку, которые в знак протеста против запретов родителей убегают из дома с оружием и отправляются в рискованное криминальное путешествие», — говорится на странице проекта на сайте пожертвований Planeta.ru. Уже объявлен кастинг на главные роли, сообщает Псковское агентство информации.

Напомним, 14 ноября 2016 года в поселке Струги Красные сбежавший от родителей молодой человек и его подруга пробрались в дачный дом ее отчима, похитили у него огнестрельное оружие и открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Затем подростки совершили самоубийство.

Как писал в конце мая портал iz.ru, детский художественный фильм снимут в Ижевске на средства, собранные в рамках проекта «Киноуроки в школах». Ученики более ста учреждений Удмуртии будут сдавать макулатуру, чтобы набрать 1 млн рублей. Картина покажет историю успеха воспитанников балетной школы.