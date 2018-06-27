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Житель Орла погиб при купании в неположенном месте

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В Орле спасатели вытащили из воды тело 32-летнего мужчины. Он утонул, купаясь в несанкционированном месте.

По данным спасательной службы, компания мужчин пришла купаться на Силикатный пруд в Северном районе. По некоторым данным, местные жители могли быть в состоянии алкогольного опьянения. Во время купания 32-летний отдыхающий утонул. Его тело спасатели обнаружили на глубине 2,5 м в 11 м от берега, сообщает InfoOrel.ru.

По факту происшествия правоохранительные органы проведут проверку. Уточняется, что купание в пруду запрещено, спасательного поста на территории пляжа нет.

Как сообщал портал iz.ru, в Магадане в ручье утонул двухлетний ребенок. Мальчик пришел на берег вместе с мамой, ее знакомыми и другими детьми, в определенный момент родительница потеряла малыша из поля зрения. Его тело было обнаружено в воде ниже по течению.

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