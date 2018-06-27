«Аэроэкспрессы» будут ходить до 3:00 в ночь на 28 июня из-за матча ЧМ-2018

Поезда «Аэроэкспресса» будут курсировать до 3:00 мск в ночь на 28 июня в связи с проведением матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Сербии и Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Движение поездов продлят на всех направлениях. Последний поезд от Белорусского вокзала отправится в 3:00 мск, из Шереметьево — в 2:30 мск; от Павелецкого вокзала в Домодедово — в 3:00 мск, из Домодедово — в 2:00 мск; от Киевского вокзала — в 2:30 мск, из Внуково в Москву — в 2:00 мск, передает агентство городских новостей «Москва».

Информацию об изменениях в движении поездов можно узнать на сайте компании или в мобильном приложении. Также можно обратиться в call-центр или к сотрудникам компании в терминалах.

28 мая сообщалось, что «Аэроэкспрессы» будут ходить до трех часов ночи в пиковые дни ЧМ-2018. В остальные дни чемпионата мира по футболу поезда будут курсировать в соответствии с расписанием.