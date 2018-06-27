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Девять человек пострадали при столкновении восьми машин под Тамбовом

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Фото: Управление МВД России по Тамбовской области/68.мвд.рф
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В Тамбовской области произошла авария с участием шести легковых машин и двух грузовых. Ранения различной степени тяжести получили девять человек.

ДТП произошло на 466-м км автодороги Р22, в месте проведения дорожных работ, сообщает региональное управление МВД. Грузовик «КамАЗ» допустил наезд на колонну.

Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

Портал dorinfo сообщает, что из-за аварии ограничено движение на трассе. Объехать место происшествия можно по обочине, где организовано реверсивное движение.

26 июня в Пензенской области столкнулись два грузовика и пять легковых машин. Жертвами аварии стали четыре человека, еще пятеро попали в больницы. Позже стало известно, что погибшие — три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района.

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