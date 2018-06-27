Девушка-водитель ожидает суда за гибель ребенка в ДТП в Ульяновске

Уголовное дело по факту аварии, в которой погиб ребенок, передали в суд в Ульяновске. Фигуранткой выступает 24-летняя жительница Карсунского района, которая в момент происшествия была в алкогольном опьянении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района, 9 мая подозреваемая, управляя автомобилем ВАЗ-21140, допустила наезд на девятилетнего ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора в предназначенном для этого месте, сообщает 1ul.ru.

После наезда девушка скрылась с места происшествия. От полученных травм мальчик погиб. Позже подозреваемая была задержана. Выяснилось, что в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Обвинение предъявлено в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.