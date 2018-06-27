Мексиканский карнавал с гигантскими скелетами организуют на Красной площади

Мексиканский карнавал «День мертвых» устроят на Красной площади в Москве 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Национального дома болельщиков Мексики в Гостином дворе.

В праздновании примут участие люди в ярких национальных костюмах и гриме с изображением черепов, а также одетых женских скелетов, напоминающих главного персонажа «Дня мертвых» Катрину. Также украшением карнавала станут арт-объекты в виде гигантским скелетов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Поучаствовать в мексиканском празднике смогут все желающие. Так, с 11:00 до 16:00 в Национальном доме болельщиков Мексики можно будет нанести праздничный грим, а в 16:00 в составе праздничной колонны отправиться на Красную площадь, где в «Парке футбола» FIFA пройдет концерт с национальными танцами.

В 19:30 шествие направится в сторону храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля, после чего участники карнавала вернутся в Дом болельщиков на театрализованное представление. На спектакль можно будет купить билет на сайте организации или при входе.

В Мексике «День мертвых» празднуют 1 и 2 ноября. Считается, что в эти дни души умерших приходят в родной дом, где мексиканцы готовят для них алтари и устраивают карнавальную программу. В 2003 году праздник внесли в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.