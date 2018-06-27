Великобритания даст денег Киеву на борьбу с «российской дезинформацией»

Власти Великобритании решили выделить Украине £5 млн (около 416 млн рублей) на противостояние «российской дезинформации». Такая информация размещена на сайте британского МИДа.

Отмечается, что Лондон уже реализует «новаторскую работу» на Украине, чтобы помочь ей справиться с «российской дезинформацией». Борьба включает в себя поддержку телевещателей, повышение «устойчивости» украинских школ к «дезинформации» и финансирование сети неправительственных организаций в Европе, которые занимаются опровержением фейковых новостей.

Сумма в £5 млн является частью одобренной Лондоном матпомощи Киеву, общий размер которой составляет £35 млн.

В Британии ожидают, что транш обеспечит практическую поддержку для укрепления суверенитета Украины и позволит продолжить реформы в стране.

«Мы делаем всё это, потому что это важно для будущей безопасности и процветания Украины и потому, что это важно для поддержки наших европейских ценностей, нашей безопасности и нашего процветания», — заявил министр иностранных дел Борис Джонсон.

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении нескольких российских СМИ, в числе которых РБК, телеканал «Звезда», «Первый канал», «Россия 24», «РТР-Планета». В мае 2018-го под ограничения попали информагентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина».

Кроме того, Киев с 2014 года систематически ограничивает права российских журналистов: высылает их из страны и запрещает въезд на свою территорию на определенный срок. Так, в 26 июня украинские пограничники не пропустили телеведущего Евгения Примакова и корреспондента RT Полю Слиер в страну без объяснения причины.