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Великобритания даст денег Киеву на борьбу с «российской дезинформацией»

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Фото:TASS/DPA/Daniel Kalker
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Власти Великобритании решили выделить Украине £5 млн (около 416 млн рублей) на противостояние «российской дезинформации». Такая информация размещена на сайте британского МИДа. 

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Отмечается, что Лондон уже реализует «новаторскую работу» на Украине, чтобы помочь ей справиться с «российской дезинформацией». Борьба включает в себя поддержку телевещателей, повышение «устойчивости» украинских школ к «дезинформации» и финансирование сети неправительственных организаций в Европе, которые занимаются опровержением фейковых новостей. 

Сумма в £5 млн является частью одобренной Лондоном матпомощи Киеву, общий размер которой составляет £35 млн. 

В Британии ожидают, что транш обеспечит практическую поддержку для укрепления суверенитета Украины и позволит продолжить реформы в стране. 

«Мы делаем всё это, потому что это важно для будущей безопасности и процветания Украины и потому, что это важно для поддержки наших европейских ценностей, нашей безопасности и нашего процветания», — заявил министр иностранных дел Борис Джонсон. 

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении нескольких российских СМИ, в числе которых РБК, телеканал «Звезда», «Первый канал», «Россия 24», «РТР-Планета». В мае 2018-го под ограничения попали информагентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина».

Кроме того, Киев с 2014 года систематически ограничивает права российских журналистов: высылает их из страны и запрещает въезд на свою территорию на определенный срок. Так, в 26 июня украинские пограничники не пропустили телеведущего Евгения Примакова и корреспондента RT Полю Слиер в страну без объяснения причины.

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