Прямой эфир

Премьеру двух балетов подготовил Башкирский театр к закрытию сезона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе премьера одноактных балетов «Рапсодия» на музыку Сергея Рахманинова и «Времена года, или Таинственный сад» Александра Глазунова будет приурочена к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, 80-летию Рудольфа Нуреева и Году балета в России. Вечером 28 июня официально завершится 80-й сезон Башкирского государственного театра оперы и балета.

Музыкальным руководителем постановок стал главный дирижер театра, заслуженный артист республики, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Макаров. Будут использованы компьютерная графика и анимация, передает ИА «Башинформ».

Ранее необычный флешмоб устроили в Челябинске артисты городского театра оперы и балета. Они посвятили его X Международному фестивалю «В честь Екатерины Максимовой». Оригинальный танец исполнили шесть человек. В нем были не только классические па, но и элементы vogue (стиль современного танца).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евгений Миронов рассказал о премьерах нового сезона в Театре наций
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017