Премьеру двух балетов подготовил Башкирский театр к закрытию сезона

В Уфе премьера одноактных балетов «Рапсодия» на музыку Сергея Рахманинова и «Времена года, или Таинственный сад» Александра Глазунова будет приурочена к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, 80-летию Рудольфа Нуреева и Году балета в России. Вечером 28 июня официально завершится 80-й сезон Башкирского государственного театра оперы и балета.

Музыкальным руководителем постановок стал главный дирижер театра, заслуженный артист республики, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Макаров. Будут использованы компьютерная графика и анимация, передает ИА «Башинформ».

Ранее необычный флешмоб устроили в Челябинске артисты городского театра оперы и балета. Они посвятили его X Международному фестивалю «В честь Екатерины Максимовой». Оригинальный танец исполнили шесть человек. В нем были не только классические па, но и элементы vogue (стиль современного танца).