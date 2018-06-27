Новые автомобили пополнили парк скорой помощи в Тюменской области

В Тюменскую область прибыли новые автомобили для служб неотложной и скорой помощи. Все транспортные средства оборудованы необходимым медицинским оборудованием.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, в общей сложности в автопарки должно поступить 137 машин. На данный момент большая часть автомобилей уже поступила на службу, сообщает портал «Наш город».

Ключи от оставшихся 23 автомобилей вручит бригадам скорой помощи врио губернатора Тюменской области Александр Моор 29 июня. Машины поступят в распоряжение больниц юга области и Тюмени.

Обновление парка происходит согласно плановому режиму. Отмечается, что такой метод позволил Тюменской области выйти на ведущие позиции по качеству специализированного медицинского транспорта.