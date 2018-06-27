Франция объявила в розыск задержанного в Греции россиянина Винника

Французские власти объявили в розыск задержанного в Греции россиянина Александра Винника, обвинив его в отмывании денег. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов, пишет «РИА Новости».

Мужчина, который является специалистом по криптовалютам, был арестован в июле 2017 года по запросу США. Сейчас он содержится в тюрьме в Салониках.

1 июня Россия объявила Винника в международный розыск. Речь идет о хищении 750 млн рублей. Ранее разные суды Греции вынесли постановления об экстрадиции его в Соединенные Штаты и о передаче российской стороне. Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции.