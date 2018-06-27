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Волонтеры в Волгограде раздают воду и веера из-за жары

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Особые меры принимаются в Волгограде в связи с 40-градусной жарой. На дорогах введен дополнительный полив, волонтеры раздают футбольным болельщикам воду.

Пока медики не фиксируют всплеска числа обращений в связи с жарой. Однако скорая помощь дежурит у стадиона «Волгоград Арена» и на площадке фестиваля болельщиков. Врачи обеспечены запасами воды, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

На улицах города волонтеры раздают болельщикам не только воду, но и бумажные кепки и веера. 28 июня во время матча между сборными Японии и Польши волонтеры будут раздавать воду на «Толпе болельщиков», а возле стадиона организуют работу поливальных машин, чтобы облегчить нахождение фанатов на открытом воздухе.

Горожанам и гостям Волгограда рекомендуют наносить защиту от солнца, пить больше воды и использовать головные уборы.

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