Пастбище устроят на месте мусорного полигона в Ставрополье

Городской бюджет получит 40 млн рублей на рекультивацию несанкционированной свалки в Светлограде Ставропольского края. На месте мусорного полигона планируется организовать пастбище.

Мусор копился на территории в течение 70 лет. Работы на полигоне, который находится в черте Светлограда, уже начались. Подрядчик выполнил работы по выполаживанию с уплотнением территории на площади 30 га. Кроме того, произведено захоронение токсичных отходов. Ведется работа по восстановлению верхнего плодородного слоя почвы, сообщает NewsTracker.

Планируется, что осенью территорию засеют пастбищной травой.

На рекультивацию свалки город получил 40 млн рублей, которые выделены в рамках проекта «Чистая страна».