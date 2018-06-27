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Репродукции произведений искусств для инвалидов создадут в Астрахани

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Астраханские музеи готовы адаптировать всемирно известные экспонаты, а также экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Руководители учреждений прошли специальное двухнедельное обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Итоги курсов они презентовали губернатору области Александру Жилкину.

В рамках адаптации в Астраханском краеведческом музее уже стали появляться копии экспонатов из коллекции «Золото сарматов». Эти экземпляры можно трогать, изучать, а для более полного восприятия в залах будут выставлены саше с ароматом степных трав. Также выставка будет оформлена звуковым сопровождением — эмоциональным рассказом от лица сарматской жрицы.

Полностью организовать экспозицию для людей с ограниченными возможностями планируют к осени, сообщает «Астрахань 24».

Кроме того, уже создан специальный YouTube-канал для инвалидов. В нем размещаются записи театральных постановок, анонсы будущих мероприятий, а в дальнейшем планируют сделать прямые онлайн-трансляции. Также в учреждениях культуры хотят организовать экскурсии с сурдопереводом, контактные экскурсии для слабовидящих и создать копии известных картин в тактильном варианте.

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