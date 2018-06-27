Новый парк обустроят в Петрозаводске на месте пустыря

Мэрия Петрозаводска сообщила об обустройстве новой зоны отдыха. Парк расположится на месте бывшего пустыря на Древлянке.

Работы ведутся между улицами Попова и Сыктывкарской. На территории уже организованы дорожки, которые вымостили тротуарной плиткой. Также рабочие сформировали клумбы и высадили деревья с кустарниками. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В перспективе подрядчик должен оборудовать парк освещением и скамейками. Кроме того, по территории парка пройдут велосипедные маршруты. Также запланировано специальное место для новогодней елки.