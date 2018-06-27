Кейта представили в качестве игрока «Ливерпуля» под номером Джеррарда

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» представил нового игрока — гвинейского полузащитника Наби Кейта. Он будет выступать под восьмым номером, который принадлежал Стивену Джеррарду.

Номер был вакантен с лета 2015 года, когда клуб покинул многолетний капитан команды. Футболку с восьмым номером Кейта вручил сам Джеррард, пишет газета «Спорт-Экспресс».

«Это был невероятный день для меня. Он дал мне майку с № 8. Когда он вошел, я посмотрел на него и сказал: «Вау», потому что Джеррад — легенда. Этот тот, кто всегда проявлял уважение, кто отдал все на поле, тот, кого здесь любят», — приводит слова Кейта пресс-служба «Ливерпуля».

Наби Кейта с 2016 по 2018 годы выступал за немецкий «РБ Лейпциг». О трансфере полузащитника в английский клуб стало известно в августе 2017 года. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость гвинейского полузащитника составляет €65 млн.

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