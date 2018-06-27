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Ученые нашли связь между необычным способом употребления еды и удовольствием

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Чикагского университета выдвинули гипотезу, что употребление привычных продуктов необычным способом приносит от еды гораздо больше удовольствия. Об этом пишет журнал Personality and Social Psychology Bulletin.

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Чтобы доказать гипотезу, ученые провели исследование, в ходе которого разделили 68 добровольцев на две группы. Первая из них должна была есть попкорн руками, а вторая — палочками для еды. После этого участников эксперимента просили оценить свое удовлетворение от закуски по шкале от 1 до 9.

Специалисты выяснили, что та группа испытуемых, которые ели блюдо палочками, получили от него гораздо больше удовольствия, пишет НСН. То есть удовольствие от еды напрямую зависит от способа ее потребления. По мнению ученых, это связано с тем, что испытуемые с палочками больше концентрировались на приеме пищи и уделяли еде больше внимание, чем те, кто привычно ел руками.

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